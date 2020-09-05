مراسلنا: القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرتين بدون طيار لمليشيا الحوثي جنوب الحديدة المزيد

الخليج 365 - عدنالسبت 2020/9/5 06:42 م بتوقيت أبوظبي
نجحت الدفاعات الجوية للقوات اليمنية المشتركة، السبت، في إسقاط طائرتين مسيرتين بدون طيار، لمليشيا الحوثي الانقلابية، جنوب محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وقالت القوات المشتركة، في بيان، وصل "الخليج 365 " نسخة منه ، إنها رصدت الطائرتين في سماء مدينة "الدريهمي" جنوب الحديدة"، قبل أن يتم التعامل معهما سريعا، وتدميرهما.
وأشار البيان، إلى أن إحدى الطائرتين، كانت تحمل إمدادات لعناصر المليشيا الحوثية التي تم تطويقها داخل أحياء مركز مدينة الدريهمي.
وكانت القوات المشتركة، قد أسقطت طائرتين بدون طيار أطلقتهما المليشيات الحوثية، منتصف الأسبوع الماضي، على مواقع المقاومة الوطنية وألوية العمالقة جنوب الحديدة.
وصعّدت مليشيا الحوثي الانقلابية من نشاطها العسكري بالحديدة، في مسعى منها لنسف اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ منتصف ديسمبر 2018.
وجراء الخروقات الحوثية المتصاعدة، لوّحت الحكومة اليمنية الشرعية، الأسبوع الماضي، بتجميد العمل في اتفاق ستوكهولم، وقالت إن صبرها قد "نفد".
وأبلغ رئيس البرلمان اليمني، الشيخ سلطان البركاني، الأمم المتحدة، أن "أن صبر الشرعية قد نفد، وهي تواجه ضغوطا داخلية شديدة لتجميد العمل باتفاق ستوكهولم أو إلغائه نهائيا واتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف صلف الحوثي وعبثه المستمر".
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