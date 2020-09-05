شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برلماني ليبي: تركيا عطلت مخرجات مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد عضو بمجلس النواب الليبي أنه لا يمكن ترميم اتفاق الصخيرات.

Advertisements ونقلت العربية عن العضو البرلماني قوله إن تركيا رفضت المبادرة المصرية. وأشار البرلماني الليبي إلى أن تركيا عطلت مخرجات مؤتمر برلين.

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