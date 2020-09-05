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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل أدنى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ أشهر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 791 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 319.932 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بسبب كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية 4.049 حالة.
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة 295.842 حالة.
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