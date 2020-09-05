منتدى شباب العالم لـ"بائع الفريسكا " شاركنا طموحاتك وأحلامك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا منتدى شباب العالم، إبراهيم عبد الناصر راضى، طالب الطب والشهير بـ"بائع الفريسكا"، إلى المشاركة فى الدورة القادمة من المنتدى ، ليتحدث عن نفسه وطموحه وأحلامه مع الجميع ووقع المنتدى الدعوة بعبارة " نراك هناك يا إبراهيم!" وأبرزت إدارة منتدى شباب العالم ،على صفحتها الرئيسية ، بعض ملامح قصة كفاح إبراهيم صابر ، وقالت: "قابلوا إبراهيم عبد الناصر راضى. إبراهيم شاب مجتهد، ويقيم في الإسكندرية. حصل على 99.6٪ في امتحانات الثانوية العامة بينما كان يساعد والده في العمل بائع الفريسكا على شواطىء الاسكندرية .

في لفتة انسانية كريمة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرر توجيه الدعوة للطالب إبراهيم عبد الناصر لحضور منتدى شباب العالم، فى دورته القادمة. وكان والد الطالب قد وجه نداء إلى رئيس الجمهورية من خلال برنامج "مصر تستطيع" مساء أمس مع الإعلامي أحمد فايق إلى الرئيس، وقال إنه يتمنى أن يرى ابنه في مؤتمرات الشباب، مؤكدا أن إبراهيم ،نموذج مكافح لشاب يعمل ومتفوق في الدراسة، وأكبر تكريم له هو حضور مؤتمر الشباب. Advertisements وشهدت الأيام الماضية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لأحد الشباب يبيع فريسكا، سجله أحد المواطنين فى إحدى قرى الساحل الشمالى ، وتبين أن المقطع للشاب إبراهيم عبد اللطيف ، حصل على 99.6% فى الثانوية العامة ، وحلمه أن يلتحق بكلية الطب جامعة الإسكندرية تخصص الجراحة العامة.

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