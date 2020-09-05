غدا.. قطع المياه 17 ساعة عن 9 مناطق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع الخدمة عن مناطق الحي العاشر - صقر قريش- السويسري ب- الواحة- مشروع هيئة النقل العام - مساكن قضايا الدولة- مساكن مجلس الوزراء- المنطقة العاشرة- منطقة الشيراتون.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن قطع المياه نتيجة أعمال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بتطوير بتطوير منطقة مصر الجديدة.

وتابعت الشركة: "قطع الخدمة سيكون من الساعة التاسعة صباح غد الأحد حتى الساعة الثانية صباحا من يوم الاثنين المقبل.