الشرطة البريطانية تعثر على حقيبة مشبوهة في حافلة ركاب بمدينة مانشيستر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على حقيبة مشبوهة في حافلة ركاب بمدينة مانشيستر، لافتة إلى أن الأمن يطوق المنطقة.

وأوضحت شرطة مدينة مانشيستر في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، أنه تم إخلاء الحافلة من جميع الركاب، فضلًا عن إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مكان الواقعة.

وكشفت الشرطة أنه تم التعامل مع الحقيبة المشبوهة وأنه لا خطر منها، لافتة إلى أنه سيتم فتح الطرق المغلقة في وقت قريب.