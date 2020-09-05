وزير النقل يتفقد المشروعات الجديدة بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الحكومة تسعى للاستفادة من منظومة النقل البحري، للمساهمة في زيادة الناتج القومي، وجعل مصر مركزًا عالميًا كبيرًا للتجارة من خلال استغلال موقعها المتميز.

جاء ذلك في تصريحات له خلال جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية، يرافقه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

وأضاف الوزير أنه جرى إضافة أراضي تقدر مساحتها بمليون متر مربع لميناء الإسكندرية بالإضافة إلى إنشاء محوري "الدخيلة و 54"، وأرصفة جديدة بطول 3 كيلو متر.

وأشار الوزير إلى أن تلك المشروعات ستؤدي إلى زيادة حجم التداول ليصل إلى 80 مليون طن بميناء الإسكندرية، فضلًا عن الوصول إلى صفر انتظار للسفن.

وأضاف أن كافة الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في الموانئ.

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وحرص الوزير خلال الجولة على متابعة مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري بتكلفة 905 مليون جنيه.

ووجه الوزير بضرورة استكمال إزالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع، لأهميته في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي.

وأوضح الوزير أن المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 81% يسهم في تخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان، والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وواصل جولته بتفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة بوابة 27 داخل الميناء، والذي انتهت شركة النيل العامة من رفع كفاءته في يونيو الماضي.

وأضاف الوزير أنه جرى تكسير البواكي المنهارة بالكوبري واستبدالها بالبواكي المعدنية، وكشط طبقة الأسفلت المتهالكة، واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعة عليه.