إصابة سيدتين والبحث عن جثة مُسن في انهيار منزل بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت قرية سلامة بالمنشاة جنوبي سوهاج، اليوم السبت، انهيار منزل مكون من طابقين، ما أسفر عن إصابة سيدتين، وجاري البحث عن جثة مُسن أسفل الأنقاض.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بالواقعة.

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جرى الدفع بقوات من الحماية المدنية، تمكنت من استخراج كل من "ليلي. ح" 30 عامًا ربة منزل مصابة بكسر بالساق اليسرى، "زينب. م" 60 عامًا ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، جرى نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

فيما تكثف قوات وحدة الإنقاذ البرى جهودها لاستخراج جثة مسن من تحت أنقاض المنزل المنهار.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.