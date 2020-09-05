"الزراعة": 6 قوافل بيطرية لعلاج وتحصين المواشي وتدريب المربين على التلقيح الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها دشنت 6 قوافل بيطرية لعلاج وتحصين المواشي، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وانطلاقًا من دور مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن القوافل تهدف إلى نقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية ADP برئاسة الدكتورة هنية الإتربي.. وانتقلت قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور هاني حسن مدير المعهد، إلى قرى محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية.

وأضافت الوزارة أن معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات شارك في عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية، كما تم عمل العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق، وعمل ست قوافل تم فيها علاج عدد 4576 حيوانًا؛ منهم 2687 حيوانًا تم علاجها وتأهيلها تناسليًّا، وتم فحص عدد 15 طلوقة تستخدم في التلقيح الطبيعي، وتم علاج 1874 حالة، وتم تحصين 987 بالتحصينات، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1513 مستفيدًا من صغار المربين.

وأوضح البيان أنه تم تدريب عدد 34 طبيبًا من الحكوميين وغيرهم على أعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية؛ ما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثرة الحيوانية لدى المربي الصغير.