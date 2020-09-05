وزير النقل: ندرس أفضل الطرق لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجري دراسة أفضل الطرق لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، وتسيير صنادل تحمل 2 كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي تنفذها هيئة الميناء مستقبلًا.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية له، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية، يرافقه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وقيادات وزارة النقل.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في تجديد وتغيير خط السكة الحديد داخل الميناء، ضمن خطة الوزارة لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، وتوفير أكثر من وسيلة للنقل من وإلى مينائي الإسكندرية ودمياط "بري ونهري".

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وتفقد الوزير مشروع إنشاء رصيف 85/3 بطول 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة إذ بلغت نسبة تنفيذه 44%.

ويشمل مشروع رصيف 85/ 3 تنفيذ ساحة خلفية مساحتها 35 ألف متر مسطح، والتي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن/ سنة عند التشغيل.

وتابع الوزير خلال الجولة مشروع إنشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف لزيادة الرقعة التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدانًا، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1250 مليون جنيه.