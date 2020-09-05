شرطة بيلاروسيا تعتقل طلابا جامعيين نظموا مظاهرات دون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - مينسك - أ ش أ

أعلنت الشرطة البيلاروسية، اليوم السبت، اعتقال العديد من الأشخاص جراء المظاهرات الاحتجاجية غير المصرح بها وسط العاصمة "مينسك".

وقالت المتحدثة باسم قسم شرطة مدينة مينسك ناتاليا جانوسفيتش - في تصريح أوردته كالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إن "طلاب عدة جامعات نظموا في وقت سابق اليوم، مظاهرات احتجاجية دون تصريح في مينسك".

وأكدت جانوسفيتش أن هناك عمليات اعتقال تجرى الآن في مينسك كجزء من الإجراءات الإدارية، دون أن تحدد عدد الأشخاص الذي تم اعتقالهم.