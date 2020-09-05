مطار القاهرة: وصول ومغادرة 19 ألف راكب على متن 164 رحلة دولية وداخلية وخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 81 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9111 راكبًا، كما يغادر المطار 83 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 10081 راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار: تشهد صالات السفر والوصول بالمطار خلال الـ24 ساعة سفر ووصول 164 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيّرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني "مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل علي متن الطائرات 19192 راكبًا.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس؛ خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.