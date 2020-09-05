الرئيس الجزائري يرأس غدًا اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة التعديلات الدستورية

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية والمصادقة عليه قبل إحالته إلى البرلمان وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم السبت إنه " يرأس الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني