أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4644 إصابة و63 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية وفقا لموقع روسيا اليوم. وذكرت في بيان صحفي: "تم فحص 23872 نموذجًا في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تفشي المرض Advertisements 1718157 نموذجًا". 1718157 نموذجًا". وأضافت: "كما تم تسجيل 3891 حالة شفاء خلال ذات المدة؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 195259 حالة". ومنذ ظهور الجائحة بلغت الإصابات في العراق 256719 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 7422 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدد وفيات كورونا في العراق يصل إلى 7422 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.