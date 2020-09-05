الأمم المتحدة: 4 دول تواجه خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن دول اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان تواجه خطر المجاعة وغياب الأمن الغذائي على نطاق واسع.
وأوضح جوتيريس - في مذكرة بعثها لمجلس الأمن الدولي وفقا لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية عبر موقعها الإلكترونياليوم السبت أن خطورة الظروف الغذائية والوضع الراهن في تلك الدول يعرض أرواح ملايين الناس هناك للخطر.. لافتًا إلى أن الدول الأربع، التي تعاني من تداعيات نزاعات مسلحة مستمرة منذ سنوات، تواجه الآن مجددًا "شبح النقص الحاد للأمن الغذائي وربما المجاعة".
ولفت جوتيريش إلى أن ثغرات ملموسة في تمويل المساعدات الغذائية المخصصة لتلك الدول، مشددًا على ضرورة التصرف فورا لمعالجة المشكلة.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة قائلًا "إن هناك ترديًا في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالأمن الغذائي في دول أخرى تعاني من نزاعات منها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان".
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