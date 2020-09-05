باكستان تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت باكستان اليوم السبت عن تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 298 ألفا و25 حالة. بالفيروس إلى 298 ألفا و25 حالة. Advertisements وذكرت وزارة الصحة الباكستانية في بيان رسمى لها أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6340 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 282 ألفا و558 حالة. الأنباء الرسمية الباكستانية - أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6340 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 282 ألفا و558 حالة.

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