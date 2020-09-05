وزير الخارجية اليوناني والأمين العام لـ"الناتو" يبحثان تطورات الأوضاع في شرق المتوسط

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبيرج، اليوم السبت ضرورة اتخاذ تركيا خطوات من شأنها خفض التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وكتب ديندياس - في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "بحثتمع الأمين العام للناتو، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في شرق المتوسط وضرورة خفض التصعيد من قبل تركيا".
كانت أثينا فندت، الأربعاء الماضي، تصريح ستولتنبيرج عن وجود اتفاق بينها وبين تركيا حول إجراء محادثات فنية بين البلدين في إطار (الناتو)، مشيرة إلى أن خفض التصعيد يعني سحب جميع السفن التركية من مياه الجرف القاري اليوناني.
ونفى المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، أمس، إمكانية بدء حوار بين أثينا وأنقرة، مشيرا إلى أن ستولتنبيرج قدم اقتراحاته على المستوى الفني فقط، ولا يمكن اعتبار هذه الوثيقة اتفاقا على استئناف الحوار بين الدولتين.
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