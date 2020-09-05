كوهين: اتفاقيات سلام مقابل سلام وليس مقابل الأرض

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كوهين
صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن “الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة كان البداية فقط وأنه متأكد من أن بلاده ستشهد في المستقبل القريب اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة”.
وأوضح أن مثل هذه الاتفاقيات ستكون “سلام مقابل سلام وليس سلام مقابل الأرض، حيث سيتم التوصل إليها بسبب المصالح المشتركة وبغض النظر عن القضية الفلسطينية”، حسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأضاف “ستساهم هذه الاتفاقيات بشكل كبير لكلا الجانبين، وستشكل أرضية خصبة للتعاون في مجموعة متنوعة من المجالات مثل الاقتصاد والأمن والتكنولوجيا وغير ذلك”.
وسبق ان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية بينهما. وقال ترامب، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إنهم يأملون في أن “يؤدي هذا الاختراق التاريخي إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط”.
وأثمر الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي عن أول رحلة طيران إسرائيلية تاريخية بدون توقف من تل أبيب إلى أبو ظبي يوم الاثنين الماضي، والتي أقلت وفدا إسرائيليا-أمريكيا مشتركا لوضع الأساس لاتفاق كامل يتم توقيعه في واشنطن في الأسابيع المقبلة.
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