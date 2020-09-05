“عاصفة المتوسط”… مناورات مشتركة بين تركيا وشمال قبرص

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آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2020 3:26 مساءً
"عاصفة المتوسط"
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن قيادة قوات السلام التابعة لها في قبرص وقيادة قوات الأمن في جمهورية شمال قبرص، تطلقان في الفترة من 6 إلى 10 أيلول الجاري، مناورات في شمال قبرص.
وبحسب وكالة “الأناضول”، جاء في بيان الدفاع التركية، أن مناورات “عاصفة البحر الأبيض المتوسط” التي تنظم سنويا، تهدف لتطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معا، بين قوات البلدين.
وأشارت إلى أن المناورات تشمل إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، بمشاركة قوات بحرية وجوية وبرية تركية.
ويأتي إجراء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط، في ظل الخلاف على تحديد بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.
وأمس الجمعة، اتّهمت أنقرة أثينا برفض الحوار وبالكذب، بعدما قال رئيس الوزراء اليوناني إنّ على تركيا الكفّ عن “تهديداتها” قبل عقد أيّ محادثات برعاية حلف الناتو بشأن خفض التوتّر شرق المتوسّط.
وقال وزير الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة، إنّ “هذا يظهر الوجه الحقيقي لليونان… لا تريد الحوار”.
وأعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أنّ المسؤولين اليونانيّين والأتراك “اتّفقوا على الدخول في محادثات تقنيّة في مقرّ الحلف، لوضع آليّة من أجل منع وقوع أيّ نزاع عسكري وخفض احتمال حصول حوادث في شرق المتوسط”.
لكنّ أثينا نفت أن تكون قد وافقت على عقد محادثات تقنيّة مع تركيا.
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