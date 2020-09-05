أول رحلة لـ البابا فرنسيس خارج روما منذ تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

سيزور البابا فرنسيس بلدة أسيزي الشهر المقبل في أول رحلة له خارج روما منذ تفشي جائحة كورونا في شباط الماضي، حيث سيوقع وثيقة تعميم بابوية جديدة، وذلك بحسب ما اعلنه متحدث باسم كاتدرائية أسيزي في إيطاليا.

وقال الأب إينسو فورتوناتو في بيان إن البابا سيسافر إلى أسيزي في الثالث من أكتوبر تشرين الأول قبل يوم من عيد القديس فرنسيس المولود في البلدة الصغيرة الواقعة في إقليم أومبريا بوسط إيطاليا، وأضاف “ستكون الزيارة خاصة، دون مشاركة رعايا الكنيسة”.

ومن المتوقع أن يركز التعميم البابوي، وهو أعلى صيغة من كتابات البابا، على شكل العالم الذي يتوقعه بعد جائحة كورونا وستحمل عنوان “الكل أشقاء”.

وفي الأسبوع الماضي ألقى البابا فرنسيس عظته الأسبوعية علنا لأول مرة منذ ستة أشهر حيث يتطلع الفاتيكان للعودة إلى الأوضاع الطبيعية بعد إجراءات عزل عام طويلة اتُخذت للحد من انتشار فيروس كورونا.