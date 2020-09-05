كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إسقاط طائرة حربية.. أمريكا في مواجهة التنين الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت البحرية الأمريكية حالة التأهب للدرجة القصوى في بحر الصين الجنوبي، بعد إسقاط طائرة حربية صينية من قبل الولايات المتحدة.

وذكر معهد الأبحاث العلمية بأمريكا "" ISCResearch، أن الولايات المتحدة أسقطت طائرة حربية صينية تابعة لجيش التحرير الشعبي، بالتعاون مع تايوان.

وأضاف أن مسئولون من تايوان دعوا إلى اجتماع طارئ بعد تحطم الطائرة، وهي من نوع "سو كيا 35"، وسقطت في مقاطعة قوانجشى الصينية، وهي منطقة ساحلية ذاتية الحكم في جنوب الصين، على الحدود مع فيتنام.

وأوضح أن الطائرة التابعة للقوات الجوية الصينية أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي التايواني بالتعاون مع الولايات المتحدة، دون أن يكشف إذا ما تعمدت الولايات المتحدة ذلك أم حدث خطأ ما.

وأسفر الحادث عن إصابة الطيار الصيني الذي كان يقود الطائرة الحربية التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بجروح بالغة.

وعقب الحادث، ارسلت الصين، العديد من الطائرات الحربية لتايوان، في الإشارة إلى تصاعد التوترات بسرعة مع أمريكا.

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وتعتبر تلك الطائرة ضمن صفقة، وقعت عليها الصين وروسيا عقدًا في 2015، بقيمة 2 مليار دولار لشراء 24 طائرة Sukhoi Su-35 للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي، وكانت أول صفقة تصدير للطائرة الحربية الروسية.



ولا تزال التوترات قائمة بين الولايات المتحدة والصين بسبب الخلافات التجارية وزادت بعد انتشار جائحة ولا تزال التوترات قائمة بين الولايات المتحدة والصين بسبب الخلافات التجارية وزادت بعد انتشار جائحة كورونا ، حيث اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بأنها من أطلقت الفيروس وطالب بمحاسبتها. ويرى الخبراء أن الحادث سيتسبب بالمزيد من التوترات بين البلدين، وقد يتطور الأمر من حرب تجارية إلى عسكرية، خاصة وأن الحديث بين الدولتين منقطع منذ فترة طويلة.

وفي حالة اندلاع المواجهة بين أول وثالث أقوى جيوش العالم (أمريكا والصين) ستكون حربا مدمرة، لأنهما يمتلكان أكثر من ألف سفينة حربية ونحو 100 غواصة، و22 حاملة طائرات، إضافة إلى نحو 10 آلاف دبابة وأكثر من 70 ألف مدرعة، في البر، بينما تمتلك قواتهما الجوية أكثر من 16 ألف طائرة حربية بينها نحو 6 آلاف مروحية.

وتنفق أمريكا والصين مجتمعتين أكثر من 980 مليار دولار سنويا، على جيشين تعداد قواتهما العاملة يتجاوز 3.5 ملايين جندي، بينما يتجاوز تعداد سكان البلدين 1.5 مليار نسمة، ويمتلكان مساحات يتجاوز مجموعها 19 مليون كيلومتر مربع.



وأصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكثر توترا في الآونة الأخيرة، وأضحى الحديث عن احتمالات اندلاع الحرب في المحيط الهادئ، يشغل المراقبين العسكريين حول العالم.



وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: "إذا اندلعت حرب بحرية بين الاسطولين الأمريكي والصيني في غرب المحيط الهادئ، فإنه من الممكن أن تخسر أمريكا تلك الحرب"، مشيرة إلى أن قدرة الصين على تعويض أي خسائر في سفنها الحربية ستكون أسرع من قدرة الأسطول الأمريكي".



وأضافت: "إذا امتد أمد الحرب ستكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الطرف الخاسر لأنها لن تستطيع منافسة الصين في تعويض ما تخسره من سفن حربية أثناء القتال".