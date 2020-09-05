كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتصالات السورية تعلن عودة خدمة الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الاتصالات السورية، اليوم السبت، عودة خدمة الإنترنت، "بعد إنجاز الورشات الفنية أعمال الإصلاح للكبل الضوئي بين حمص وطرطوس"، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، أن "السورية للاتصالات" توجهت باعتذار من مشتريكها عن انقطاع الاتصالات صباح اليوم.

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وكشفت السورية للاتصالات، أن ذلك جاء "نتيجة العطل الذي حصل على الكبل الضوئي بين حمص وطرطوس في الساعة الثانية من صباح اليوم السبت" وأضافت أن الورشات الفنية انتهت من إصلاح الخلل في الساعة الرابعة و25 دقيقة فجرا، "لتعود بعدها جميع خدمات الاتصالات للعمل بشكل طبيعي" حسب ما ذكرت المؤسسة على صفحتها في الفيسبوك.

وتتكرر في البلاد منذ سنوات حوادث انقطاع خدمة الإنترنت، وغالبا بسبب تعطل أكبال ضوئية، كما تعمد الوزارة إلى قطع الاتصالات بكل أنواعها لساعتين تقريبا في صباحات أيام الامتحانات الإعدادية والثانوية.