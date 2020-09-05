وزارة التربية الوطنية تعلن انطلاق عملية إعادة التوجيه وتاريخ انتهاءها

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم السبت أن عملية إعادة التوجيه برسم الدخول التربوي 2021-2020 ستنطلق بجميع المؤسسات التعليمية الثانوية، ابتداء من يوم الاثنين 07 شتنبر 2020، وستستمر إلى غاية يوم الخميس17 شتنبر 2020، وذلك عبر منظومة مسار للتدبير المدرسي، من خلال الرابط:

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/Account.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها ان لتلميذات وتلاميذ الجذوع المشتركة والسنتين الأولى والثانية بكالوريا الذين لم يتمكنوا لسبب من الأسباب من تقديم طلبهم عبر هذا الفضاء، تحميل نسخة ورقية من النموذج المعتمد والموضوعة رهن إشارتهم بمؤسساتهم الثانوية وعلى موقع الوزارة www.men.gov.ma، وتعبئتها ثم إيداعها لدى الإدارة التربوية لمؤسساتهم، خلال نفس الفترة المشار إليها.

ويضيف البلاغ أنه يمكن للراغبين منهم في تدقيق اختياراتهم طلب الاستشارة من أطر التوجيه التربوي العاملين بمؤسساتهم، حضوريا أو عن بُعد، وفق الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص.

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ووفقا للوزارة يأتي اعتماد هذا الإجراء الاستثنائي في طلب إعادة التوجيه، والذي يزاوج بين الصيغة الرقمية والورقية، ضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع تلميذات وتلاميذ المستويات المعنية، وكذا مواصلة للإجراءات التدبيرية الاستثنائية للدخول التربوي الحالي، أمام استمرار تفشي جائحة “كوفيد 19″، كما يأتي لضمان حق المتعلمين في تصحيح اختياراتهم الدراسية والتكوينية السابقة في إطار سيرورة بناء مشاريعهم الشخصية.

وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد اعتمدت منذ بداية هذه الجائحة تدابير خاصة في إطار ضمان الاستمرارية البيداغوجية في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، عبر تقديم مجموعة من الأنشطة الإعلامية والخدمات الاستشارية عن بُعد، لفائدة التلميذات والتلاميذ لمساعدتهم على اختيار أنسب المسارات الدراسية والتكوينية التي تتوافق ومؤهلاتهم وتمكنهم من تحقيق مشاريعهم الشخصية والمستقبلية.