شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 200 شخص إثر انفجار عبوة غاز «كلور» في إيران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أصيب أكثر من 200 شخص بجروح في انفجار قارورة لغاز الكلور محمولة على متن شاحنة في محافظة إيلام في غرب إيران، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.
ونقلت الوكالة عن رئيس جامعة العلوم الطبية في إيلام محمد كريميان، أن 217 شخصا أصيبوا “إثر حادث انفجار قنينة لغاز الكلور في قرية زنجيرة عليا التابعة لقضاء جرداول”.
وأشارت إلى أن الحادث نتج عن “تماهل سائق شاحنة حاملة لقناني غاز الكلور” في القرية، ولم يؤد إلى أي وفاة، وأوضح كريميان أن 106 من المصابين بقوا في المستشفى بينما غادر البقية بعد تلقيهم الاسعافات.
وسجلت في الأشهر الماضية سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء مختلفة من إيران، كان من أبرزها انفجار في مركز صحي في طهران أواخر يونيو، أسفر عن مقتل 19 شخصا.
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