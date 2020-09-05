شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الكويت 720 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 88963 حالة في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 540 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 79903 حالات.