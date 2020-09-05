شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 486 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 79903 حالات.
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