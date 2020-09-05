شكرا لقرائتكم خبر عن المندوبون الدائمون بالجامعة العربية يُحضّرون غداً للاجتماع الوزاري القادم والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ بعد غدٍ الاثنين أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد (افتراضياً) يوم 9 سبتمبر الجاري، برئاسة فلسطين.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم إن اجتماعات المندوبين الدائمين ستتناول الإعداد والتحضير لاجتماعات وزراء الخارجية العرب من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.

وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن عددًا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والادارية التي تهم العمل العربي المشترك، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات الأخيرة.

وأضاف "زكي" أن الاجتماعات ستناقش أيضًا التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، إلى جانب موضوعات اجتماعية وصحية، منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة "كورونا"، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح، إضافة إلى استعراض البنود التي تتعلق بالشؤون المالية والإدارية.