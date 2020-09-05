شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن تضامنها مع السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، استعداد مصر الكامل للتنسيق مع الأشقاء في السودان اتصالاً بجهود الإغاثة الإنسانية اللازمة لمواجهة تداعيات تلك الفيضانات، مُعربةً عن خالص التعازي في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعرب عن تضامنها مع السودان لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.