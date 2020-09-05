شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا.. 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد . وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات التعافي وصلت إلى 24828 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 735 حالة وفاة.

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