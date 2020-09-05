الصين تسجل عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا



قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرابع من سبتمبر أيلول انخفاضاً من 25 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد 20 يوماً متتالية بدون إصابات محلية.

وتراجع أيضاً عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى ثمانية مقابل 26 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الآن 85112 في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



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