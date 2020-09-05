رغم إثارته للجدل.. الحكومة المصرية توافق على قانون 'الدوائر الانتخابية'

وافق مجلس الوزراء في مصر، اليوم السبت، على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد المرسل من مجلس النواب، على الرغم من إثارته للجدل.
وتسري أحكام القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجري بعد العمل بأحكامه وإقرار لائحته التنفيذية فعليًا، وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
وكانت هناك حالة من الجدل والخلاف الشديد بين أعضاء البرلمان المصري على القانون الجديد؛ بسبب اعتراضهم على اتساع الدوائر وتقليص عدد ممثلي بعض الدوائر في المجلس النيابي المرتقب.
وأشار بعض النواب المعترضين على القانون إلى وجود انحراف نسبي في تقسيم الدوائر الانتخابية المقدم من ائتلاف دعم مصر، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال بأن الانحراف النسبي في المشروع كان على أساس الحماية الاجتماعية والاقتصادية تصاعدًا وأفقيًا.
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