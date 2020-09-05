كبيان يرد على بيان عبد الاله: لدينا القدرة القانونية على الرد

وكان رئيس اتحاد السباحة السابق برئاسة سرمد عبد الاله، قد اصدر بياناً اكد من خلال ان ستة أعضاء من الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة، بعثوا اعترافاً واقراراً رسمياً الى محكمة CAS في سويسرا يؤكدون فيها عدم انعقاد اي اجتماع للجمعية العمومية في شهر نيسان الماضي.وفي هذا الصدد قال كبيان في بيان إن "الايادي التي عبثت برياضة العراق وسمعته، لازالت تحاول بشكل بائس ، لعب ذات الدور الملتوي ، للتأثير على واقع اتحاد السباحة العراقي ، بعد ان شهد مرحلة استقرار اداري ومالي".

واضاف ان "هذه المحاولات المكشوفة التي تبتغي التأثير على بعض من اعضاء الهيئة الادارية لتغيير موقفها من اجتماع الهيئة العامة للاتحاد في ٣ / ٤ / ٢٠٢٠ والذي اقرت فيه الهيئة العامة عقوبة الرئيس السابق لإضراره بسمعة الاتحاد بأفعاله الفاضحة، فان تغيير البعض من اعضاء الهيئة الادارية مواقفهم او سحب تواقيعهم من المحضر لن يؤثر من قانونية الاجراءات ، حيث ان القرار هو للهيئة العامة وليس هنالك اي أثر قانوني لسحب التوقيع".



وأوضح ان "الاجراءات من هذا النوع تدل على قلة المعرفة القانونية حيث ان قرار الهيئة العامة ترتبت عليه قرارات واجراءات دولية ومحلية لا يمكن الرجوع عنها بمجرد سحب احد اعضاء الهيئة الادارية لتوقيعه على القرار، وان هذه المحاولات ستواجهها اسرة السباحة بقوة ، وسوف لن نسمح للعابثين بإرجاع عجلة السباحة الى عهد اللف والدوران واستغلال الاتحاد لمنافع شخصية ، ولدينا القدرة القانونية والعزيمة على الرد".