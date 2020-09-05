2020-09-05 | 15:08
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اكد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد عبد الواحد كبيان، ان اتحاده لديه القدرة القانونية والعزيمة على الرد فيما يخص مخاطبة محكمة "كاس" من قبل ستة أعضاء في اتحاد السباحة.
وفي هذا الصدد قال كبيان في بيان إن "الايادي التي عبثت برياضة العراق وسمعته، لازالت تحاول بشكل بائس ، لعب ذات الدور الملتوي ، للتأثير على واقع اتحاد السباحة العراقي ، بعد ان شهد مرحلة استقرار اداري ومالي".
واضاف ان "هذه المحاولات المكشوفة التي تبتغي التأثير على بعض من اعضاء الهيئة الادارية لتغيير موقفها من اجتماع الهيئة العامة للاتحاد في ٣ / ٤ / ٢٠٢٠ والذي اقرت فيه الهيئة العامة عقوبة الرئيس السابق لإضراره بسمعة الاتحاد بأفعاله الفاضحة، فان تغيير البعض من اعضاء الهيئة الادارية مواقفهم او سحب تواقيعهم من المحضر لن يؤثر من قانونية الاجراءات ، حيث ان القرار هو للهيئة العامة وليس هنالك اي أثر قانوني لسحب التوقيع".
وأوضح ان "الاجراءات من هذا النوع تدل على قلة المعرفة القانونية حيث ان قرار الهيئة العامة ترتبت عليه قرارات واجراءات دولية ومحلية لا يمكن الرجوع عنها بمجرد سحب احد اعضاء الهيئة الادارية لتوقيعه على القرار، وان هذه المحاولات ستواجهها اسرة السباحة بقوة ، وسوف لن نسمح للعابثين بإرجاع عجلة السباحة الى عهد اللف والدوران واستغلال الاتحاد لمنافع شخصية ، ولدينا القدرة القانونية والعزيمة على الرد".
كانت هذه تفاصيل خبر كبيان يرد على بيان عبد الاله: لدينا القدرة القانونية على الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.