نائب بصري حول مشروع الفاو 'المتلكأ': يشغل 50 الف عامل ويدر خمسة مليارات دولار سنويا

انتقد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، السبت، عدم جدية الحكومات المتعاقبة لانجاز مشروع الفاو، مشيرا الى ان المشروع يشغل 50 الف عامل من أبناء المحافظة، ويدر أرباحا تصل قيمتها الى 5 مليارات دولار سنويا.
وقال الخزعلي خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، حضرته الخليج 365،: "للاسف لا توجد جدية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة في دعم مشروع ميناء الفاو إلا في عام 2019 كانت هناك مبادرة على دعم المشروع من قبل مجلس النواب بمبلغ ٤٠٠ مليار واكتملت خطوات جيدة في هذا المشروع".
واضاف أن "اكتمال المشروع سيعزز ويعظم إيرادات الدولة بملغ 5 مليار دولار سنويا وكذلك يعزز الموقع الاقتصادي للدولة العراقية بالإضافة إلى تشغيل 50 ألف عامل من ابناء محافظة البصرة والشعب العراقي".
وتابع "نحن مع قرب إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021 وندعو الحكومة أن يكون لمشروع ميناء الفاو تخصيص مالي لان المشروع يحتاج إلى 8 مليار دولار"، لافتا الى انه "الى الان صرف على المشروع 2 ونصف المليار".
وحول مشروع الربط السككي أشار الخزعلي ضرورة ان " يكون بالشروط العراقية وايضا في نفس الوقت لابد ان يكون من قبله دعم لمشروع الفاو الكبير ليكون للعراق دور محوري في عملية النقل من خلال البحر في ضل وجود المخاطر الأمنية داخل البحر"، مؤكدا ان "المخطط له في عام 2018 ولغاية عام 2038 سوف تكون الإيرادات ب 100 مليار خلال هذه الفترة ونحن احوج إلى تعظيم الإيرادات".
واضاف أن "اكتمال المشروع سيعزز ويعظم إيرادات الدولة بملغ 5 مليار دولار سنويا وكذلك يعزز الموقع الاقتصادي للدولة العراقية بالإضافة إلى تشغيل 50 ألف عامل من ابناء محافظة البصرة والشعب العراقي".
وتابع "نحن مع قرب إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021 وندعو الحكومة أن يكون لمشروع ميناء الفاو تخصيص مالي لان المشروع يحتاج إلى 8 مليار دولار"، لافتا الى انه "الى الان صرف على المشروع 2 ونصف المليار".
وحول مشروع الربط السككي أشار الخزعلي ضرورة ان " يكون بالشروط العراقية وايضا في نفس الوقت لابد ان يكون من قبله دعم لمشروع الفاو الكبير ليكون للعراق دور محوري في عملية النقل من خلال البحر في ضل وجود المخاطر الأمنية داخل البحر"، مؤكدا ان "المخطط له في عام 2018 ولغاية عام 2038 سوف تكون الإيرادات ب 100 مليار خلال هذه الفترة ونحن احوج إلى تعظيم الإيرادات".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب بصري حول مشروع الفاو 'المتلكأ': يشغل 50 الف عامل ويدر خمسة مليارات دولار سنويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.