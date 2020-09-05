افاد مصدر امني، السبت، بانهم تم استحداث فوج تكتيكي ضمن مديرية شرطة واسط. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزارة الداخلية استحدثت فوجا تكتيكيا ضمن مديرية شرطة محافظة واسط". واضاف ان "الفوج يضم ٥٠٠ ضابط ومنتسب يتم تدريبهم في فرقة الرد السريع لمدة ٣ اشهر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استحداث فوج تكتيكي ضمن مديرية شرطة واسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.