الموقف الوبائي بشأن كورونا في العراق لليوم السبت

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 23872) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1718157)". وسجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 449

بغداد / الكرخ 370

مدينة الطب 101

النجف الأشرف 168

السليمانية 76

أربيل 210

دهوك 206

كربلاء 335

كركوك 224

ديالى 122

واسط 61

Advertisements البصرة 534

ميسان 130

بابل 110

الديوانية 72

ذي قار 215

الأنبار 124

المثنى 144

نينوى 240 البصرة 534ميسان 130بابل 110الديوانية 72ذي قار 215الأنبار 124المثنى 144نينوى 240 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:

بغداد الكرخ 720

مدينة الطب 101

النجف 240

السليمانية 132

أربيل 201

دهوك 171

كربلاء 271

كركوك 157

ديالى 107

واسط 359

البصرة 423

ميسان 159

بابل 65

الديوانية 270

ذي قار 298

الأنبار 36

المثنى 245

نينوى 125

صلاح الدين 135 بغداد الرصافة 429بغداد الكرخ 720مدينة الطب 101النجف 240السليمانية 132أربيل 201دهوك 171كربلاء 271كركوك 157ديالى 107واسط 359البصرة 423ميسان 159بابل 65الديوانية 270ذي قار 298الأنبار 36المثنى 245نينوى 125صلاح الدين 135 - الوفيات 63 حالة وكما يلي :

بغداد الكرخ 1

مدينة الطب 3

النجف 3

السليمانية 9

أربيل 3

دهوك 1

كربلاء 4

كركوك 4

ديالى 2

واسط 2

البصرة 7

بابل 4

الديوانية 2

ذي قار 6

المثنى 2

نينوى 3

صلاح الدين 2 بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 1مدينة الطب 3النجف 3السليمانية 9أربيل 3دهوك 1كربلاء 4كركوك 4ديالى 2واسط 2البصرة 7بابل 4الديوانية 2ذي قار 6المثنى 2نينوى 3صلاح الدين 2 - مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %)

- مجموع الأصابات : 256719

- الحالات الكلية تحت العلاج : 54038

- الراقدون في العناية المركزة: 523

- مجموع الوفيات: 7422

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