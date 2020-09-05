التقاعد تعلن إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء

اعلنت هيئة التقاعد العامة، السبت، عن إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء.
وقالت الهئية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تمَ إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 و بعدد (507) خمسمائة وسبعة من المستحقين فقط".
واضافت ان "ذلك جاء بعد التدقيق بشكل أصولي ومتكامل من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وهيأة التقاعد الوطنية وأخضاع هذه الرواتب لنظام التقاطع والابقاء على راتب واحد لكل متقاعد و بحسب ما نص القرار اعلاه".
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