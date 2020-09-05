نائب: الحكومة تلكأت بشأن اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد

اكد رئيس كتلة السند الوطني أحمد الاسدي، السبت، ان الحكومة تلكأت بشأن اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.
واضاف انه "للأسف الشديد رأينا الاستجابة كانت جيدة فيما يتعلق في إرجاع المفسوخة عقودهم من ابناء وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة وعندما وصل الأمر إلى أبناء الحشد الشعبي تلكئة الحكومة في إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد ".
واوضح الاسدي، أن "الحكومة خصصت لأموال اللازمة للجهات الثلاثة دون تخصيص أموال لأبناء الحشد الشعبي وحسب المعطيات تم إرجاع 79 ألف من ابناء الدفاع ولم يسترجع نفرا واحدا من الحشد المفسوخة عقودهم لغاية الان سنعمل بكل قوة ونوجه كلامنا للحكومة والسادة أعضاء مجلس النواب ثانيا في تضمين التخصيصات المالية لإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد سواء في موازنة 2020 او موازنة 2021 وسنعمل من خلال الضغط على الجهات المعنية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد".
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