درجال: سننقل ناظم شاكر للعلاج في الخارج ان تطلب الامر

2020-09-05 | 14:39
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تعهد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بنقل المدرب الدولي ناظم شاكر للعلاج في الخارج ان تطلب الامر.
وقال درجال بحسب البيان إن "نجوم الرياضة وروادها ثروة وطنية حقيقية وارث عراقي يستحق منا ان نقدم له كل ما نستطيع ولن نقصر معهم ابدا في العلاج او رعايتهم لرد الدين لهم تجاه بلدهم".
وأوضح درجال، "نبعث رسالة اطمئنان الى الاوساط الرياضية والجماهيرية عن صحة الكابتن واستقرارها الان اذ ينال الدعم والاشراف الطبي اللازمين والعناية الفائقة متعهدا باستعداده التام لنقله خارج العراق للرعاية الطبية اذا لزم الامر"، مقدماً شكره الى "الملاكات الطبية في المستشفى ووزيريّ الصحة في المركز والاقليم ومدير صحة اربيل لمتابعتهم المستمرة للحالة الصحية للكابتن شاكر".
من جهته ثمن النجم الدولي السابق ناظم شاكر الزيارة الكريمة لوزير الشباب والرياضة عدنان درجال والاثر الطيب لها كونها تزيد من قوة تحديه للمرض، ووجه من خلاله الشكر الى جميع الرياضيين وجماهير الكرة الذين غمروه بـ فيض اعتزازهم مؤكدا انه سيتجاوز الازمة الصحية ويعود الى جماهيره ومحبيه.
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