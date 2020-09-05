شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس السعودية.. تنبيه بهطول أمطار على منطقة جازان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية اليوم تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، وتساقط البرد وجريان السيول ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش ، واحد المسارحة ، وبيش ، صامطة ، والداير بني مالك، والدرب ، و الريث ، و فيفا، وهروب ، والحرث ، والطوال ، والعيدابي ، وضمد ، وفرسان ، والطرق السريعة المناطق المفتوحة بالمنطقة.



وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً

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