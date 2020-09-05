عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا تتجاوز عتبة المليون و20 ألفا حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعلنت روسيا ،اليوم، تسجيل 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 5110 إصابات في اليوم السابق فيما تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بالوباء في البلاد عتبة المليون و20 ألفا.



Advertisements

واوضحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار العدوى في روسيا، أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 إقليما من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة نينيتس ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)..لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد.

واشارت الى ان إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1020310 حالات إصابة، منها 164425 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ284 حالة نشطة منذ يوم أمس)، ووفاة 110 وفيات جديدة ناجمة عن "كوفيد-19"، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 17759 وفاة،وتماثل 5379 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 838126 شخصا.