شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان تستعرض جهود "السيسى" لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يضرب المثل والقدوة فى العمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق التنمية الشاملة فى جميع أنحاء البلاد، وأيضا ما يقوم به فى المواقف الانسانية تجاه شعبه بصفة عامة وتجاه الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى.

وقال رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، فى بيان أصدره اليوم، أن الرئيس السيسى لا يعرف الإجازات والراحة، فمنذ توليه مسئولية الحكم فى مصر ونراه حتى فى أيام الإجازات والجمعة أسبوعيا من خلال تفقده ومتابعة مختلف المشروعات داخل الدولة.

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وأشاد عضو مجلس النواب، بتفقد الرئيس السيسى لمنطقة شرق القاهرة أمس الجمعة والتى شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، وتكليفه للحكومة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية، كما حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل وتشديده أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

ووجه المهندس محمد فرج عامر تحية إلى الرئيس السيسى على موقفه الانسانى رفيع المستوى لاستجابته الفورية لإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع إلى طلبها للعلاج، موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق أرقي البروتوكلات العلاجية، مؤكداً ان المصريين لأول مرة فى تاريخ مصر يرون رئيسا يتابع بنفسه ومن على أرض الواقع ومن خلال جولات مفاجئة لمختلف مواقع العمل والانتاج حتى فى يوم الجمعة.