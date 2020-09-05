بعدما هدمت السلطات بيوتهم.. مواطنون في سلا: ظلم ظلم.. شردونا مع أولادنا- فيديو

فيديو عبدالله آيت شريف

عبر عدد من ساكنة دوار البراهمة بجماعة عامر التابعة لعمالة سلا، عن استياءهم من حملة هدم المباني، التي تقوم بها السلطات المحلية، معتبرين أن هذا القرار “ظالم”، وأنه تسبب في تشريدهم رفقة عائلاتهم.

وأكد عدد من المتضررين، في حديث لـ”اليوم 24″، أن قرارات الهدم، جاءت مفاجئة لهم، حيث يؤكدون أن السلطات لم تقم بإعلامهم مسبقا، وهدمت البيوت فوق أثاتهم.

وشمل قرار الهدم، نحو 15 منزلا، يقول أصحابها إنهم سكنوا بها منذ سنوات، وتحصلوا على شواهد للسكنى، فيما يشكل اعترافا من السلطات بشرعية هذه المباني، بحسب قولهم.