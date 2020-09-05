جثة متحللة داخل سيارة تستنفر أمن الناظور

شهد حي أولاد ميمون، ليلة الجمعة/ السبت، في الناظور، حالة من الاستنفار بعد العثور على جثة شخص في وضعية متقدمة من التحلل، ملقاة فوق الكرسي الخلفي لسيارة من نوع “رونو”.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الواقعة استنفرت العناصر الأمنية، إذ قامت برفع البصمات الموجودة في السيارة ومحيطها، كما قامت بحملة تمشيطية واسعة للمكان، قبل أن تنقل الجثة إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها لتشريح طبي لتحديد تفاصيل أكثر حول الوفاة.

وفتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لتحديد هوية المتوفى، ومعرفة ظروف وملابسات وفاته.