نشرة إنذارية.. أمطار رعدية بعدد من الأقاليم مع رياح قوية وتساقط البرد

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم السبت، أن زخات رعدية محليا قوية ستشهدها عدد من الأقاليم وعمالات المملكة، من متنصف زوال اليوم السبت إلى وقت متأخر من الليل.

وستكون هذه الزخات مصحوبة برياح قوية وتساقط البرد.

وأكدت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستحدث بين الساعة الواحدة زوالا، غلى الساعة الحادية عشر ليلا، بكل من أقاليم الحوز، أزيلال، بني ملال، ميدلت، خنيفرة، خريبكة، سطات، الفقيه بن صالح، قلعة السراغنة، مراكش، شيشاوة، تارودانت، طاطا، زاكورة، الرشيدية، ورزازات، وتنغير.

من جهة أخرى حذرت المديرية في ذات النشرة من طقس ستشهده عدد من أقاليم المملكة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك بكل من أسا الزاغ بوجدور، شتوكة ايت بها، السمارة، كلميم، إنزكان أيت ملول، العيون، تارودانت، طاطا، وتزنيت، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بهذه المناطق بين 40 إلى 43 درجة.