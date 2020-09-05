بعد الإمارات.. دولة مسلمة أخرى تطبع علاقاتها مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، اتفاق كوسوفو وإسرائيل على تطبيع العلاقات فيما بينهما، فيما لفت إلى تعهد صربيا بنقل سفارتها لدى تل أبيب إلى القدس.

جاء ذلك في كلمة بالبيت الأبيض، قبيل اجتماع مع زعيمي كل من كوسوفو الدولة ذات الاغلبية المسلمة، وصربيا، حيث أعلن ترامب خلال اللقاء عن اتفاق الطرفين الأخيرين على تطبيع علاقاتهما الاقتصادية.

وقال ترامب إن صربيا تعهدت بنقل سفارتها إلى القدس، وإن كوسوفو، وإسرائيل اتفقتا على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وكالة أسوشييتد برس، إن صربيا قررت نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، فيما ستعترف كوسوفو بإسرائيل كجزء من محادثات توسطت فيها الولايات المتحدة.

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ويأتي ذلك الإعلان تتويجا لمحادثات رفيعة المستوى بين قادة كوسوفو وصربيا وكبار مساعدي ترامب، بالولايات المتحدة. .

يشار أنه في 13 غشت الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من أبوظبي وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وفي دجنبر 2017، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.