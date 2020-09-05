زيدان يرغب في ضم مهاجم لايبزيج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يخطط للتعاقد مع لاعب لايبزيج، داني أولمو، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأشارت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، إلى رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، في جلب صاحب الـ22 عامًا إلى ملعب سانتياغو برنابيو.
وأفادت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، بأن لايبزيج لا ينوي التفريط في خدمات أولمو هذا الصيف، إذ يخطط مدربه جوليان ناجلسمان للاعتماد عليه في الموسم المقبل.
رغم ذلك، أكدت الشبكة أن النادي الألماني ربما ينظر إلى احتمالية بيع أولمو، حال وصول عرض باهظ الثمن، نظير التعاقد مع اللاعب الشاب.
وانضم الجناح الإسباني إلى لايبزيج في كانون الثاني/يناير الماضي، قادما من دينامو زغرب الكرواتي، لينجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد خلال مشاركته في 15 مباراة بمختلف البطولات.
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