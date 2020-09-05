برشلونة يقترب من إبرام صفقة هجومية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني يخطط لتدعيم صفوفه من خلال ضم مهاجم جديد هذا الصيف، خصوصًا مع اقتراب رحيل النجم الأوروغواياني لويس سواريز.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون الفرنسي، قريب من الانضمام إلى كتيبة مواطنه رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وأضافت أن علاقة ديباي الجيدة مع كومان ساهمت في ظهور اسمه بقوة في مكاتب كامب نو، بالرغم من أن النادي استهدف التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ديباي سينتهي عقده في صيف 2021 المقبل، وبالتالي قد يغادر هذا الصيف بسعر معقول، موضحة أن قيمته قد تساوي 20 مليون يورو.

فيما أوضحت صحيفة "Algemeen Dagblad" الهولندية، أن المفاوضات بين برشلونة وليون متقدمة للغاية، خاصة بعدما منح كومان برشلونة الضوء الأخضر لإجراء الصفقة.

يذكر أن برشلونة يحاول أيضًا التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط ليفربول، في الميركاتو الحالي.