طيران الإمارات تستأنف خدمة لاغوس وأبوجا وشبكتها تغطي 84 محطة

السبت 5 سبتمبر 2020

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف تشغيل رحلاتها إلى لاغوس (7 سبتمبر) وإلى أبوجا (9 سبتمبر) في نيجيريا. وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 13 مدينة. كما يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 84 وجهة في سبتمبر، لتوفر لعملائها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها. وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب لتلبية الطلب من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأمريكتين والشرق الأقصى.



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وسوف تعمل الرحلات إلى لاغوس بمعدل أربع مرات في الأسبوع، أيام الأحد والاثنين والأربعاء والجمعة. أما الرحلات إلى أبوجا ومنها، فسوف تعمل بمعدل يومي. والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكيemirates.com أو عن طريق وكلاء السفر.

ويمكن للعملاء من كلتا المدينتين النيجيريتين السفر براحة وأمان إلى دبي أو عبرها إلى مختلف محطات طيران الإمارات في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.