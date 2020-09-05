ألمانيا تتجاوز الأسوأ في أزمة كورونا

السبت 5 سبتمبر 2020

ذكر وزير المالية الألماني أولاف شولتس أن بلاده ستتجاوز التراجع الاقتصادي الناجم عن أزمة جائحة كورونا في المستقبل القريب.



وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية نشرتها في عددها الصادر اليوم السبت: "في الوقت الحالي، هناك كثير من الأدلة على أننا تجاوزنا الأسوأ، وأن الاقتصاد يتحسن تدريجيا".

وذكر شولتس أن إجراءات تحقيق الاستقرار وتحفيز الاقتصاد عملت على ما يبدو بشكل أفضل مما كان متوقعا، مضيفا في المقابل أن ألمانيا لم تتجاوز الأزمة بعد، حيث إن الفيروس لم يُهزم بعد، معربا في الوقت نفسه عن أمله في "أنه بحلول نهاية العام المقبل وفي بداية عام 2022، سنعود إلى المستوى الذي كنا عليه قبل الأزمة".

Advertisements

ومن ناحية أخرى، دافع شولتس عن قرار المستشارة أنجيلا ميركل في بداية سبتمبر 2015 بإبقاء الحدود مفتوحة أمام اللاجئين، وقال: "ألمانيا أوفت بذلك في إطار مسؤوليتها الأخلاقية، وكان هذا مهما للغاية.... كثير من الناس أيدوا القرار في ذلك الوقت، بمن فيهم أنا".

يذكر أنه في ذلك العام دخل إلى ألمانيا نحو 900 ألف مهاجر على نحو غير منظم إلى حد كبير.

ودعا شولتس إلى تمكين المدن والبلديات، التي أبدت استعدادا لاستقبال مهاجرين من مخيمات اللجوء اليونانية، من تنفيذ ذلك على نحو متجاوز لإجراءات الحكومة الاتحادية المتفق عليها.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية هورست زيهوفر يرفض حتى الآن قيام الولايات أو البلديات باستقبال مهاجرين بقرار منفرد منها.