الرئيس الصيني يوجه رسالة إلى العالم لدفع الاقتصاد

السبت 5 سبتمبر 2020

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل جهود مشتركة للتغلب على الصعوبات من أجل تعزيز تنمية وازدهار التجارة العالمية في الخدمات، ودفع التعافي الاقتصادي العالمي في أقرب وقت ممكن.



وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن الرئيس شي جين بينغ صرح بذلك أثناء كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال قمة التجارة العالمية في الخدمات بمعرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2020، وشدد في كلمته على الحاجة إلى تعزيز التعاون العالمي في ظل التحديات الراهنة.

ووصف الرئيس الصيني التعاون المفتوح في قطاع الخدمات بأنه "محرك تتزايد أهميته بالنسبة للتنمية"، داعيا إلى العمل لفتح آفاق جديدة في التعاون المربح للجميع وإقامة تحالف للتجارة العالمية في قطاع الخدمات.

وأكد شي جين بينغ حرص بلاده على تسهيل الوصول إلى الأسواق في ذلك القطاع وتوسيع وارداتها فضلا عن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتنمية الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي.

يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 3.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة، متعافيا من انكماش غير مسبوق بالتزامن مع انتهاء إجراءات الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا وتكثيف صناع السياسات إجراءات التحفيز تصديا للصدمة الناجمة عن الأزمة.

وكانت الصين قد اتخذت إجراءات استثنائية غير مسبوقة في أوائل العام لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة، التي تسببت في اضطرابات لأسابيع وسط إجراءات إغلاق شامل صارمة في معظم الأنحاء.

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وتمكنت الصين من تجاوز الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا بتحقيق نمو مفاجئ خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما تتوقع البلاد المزيد من التعافي خلال 2020.

ونما اقتصاد الصين بنسبة 3.2% في الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ليتعافى من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات تحفيز لمواجهة الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وتراجع الاقتصاد بنسبة 1.6% في أول 6 أشهر من العام على أساس سنوي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من ذلك أشارت توقعات لصندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سينجو من الانكماش، هو الاقتصاد الصيني.

ووفقا للصندوق فإن اقتصاد الصين، سيحقق نموا في 2020، وذلك عند 1% مقارنة مع 1.2 % في توقعات سابقة.

ويقول صندوق النقد إن الركود الحالي هو الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما انكمش الناتج العالمي 10%.