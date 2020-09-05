الرئيس الأمريكي وبايدن وجها لوجه في 11 سبتمبر

السبت 5 سبتمبر 2020

أفادت تقارير بأن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن قد يلتقيان الجمعة المقبل خلال مراسم لإحياء ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول.



ومن المقرّر أن يتوجّه الرئيس الجمهوري ومنافسه الديمقراطي اللذان يقومان بحملتَيهما الانتخابيّتَين بأسلوبين مختلفين في ظلّ جائحة كورونا "كوفيد-19"، إلى شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا حيث كانت إحدى الطائرات المختطفة قد تحطّمت خلال اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت زيارتا ترامب وبايدن ستكونان متزامنتَين، لكنْ في هذا اليوم قد يكون الرجلان على مسافةٍ من بعضهما تُعتبر الأقرب منذ شهور.

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وقال بايدن لصحفيّين السبت، بعد يومين من إعلان برنامجه: "لم أعرف أنّ ترامب سيذهب إلى هناك، إلا بعد أن أعلنتُ أنّني ذاهب".

وألمح نائب الرئيس السابق باراك أوباما، الذي يتقدّم في استطلاعات الرأي الوطنيّة، إلى أنّه مستعدّ لمشاركة المنصّة مع ترامب إذا تمّت دعوته. وقال "هو لا يزال رئيس الولايات المتحدة".

وأشارت خدمة المتنزّهات الوطنيّة التي تدير النصب التذكاري للرحلة 93، إلى أنّه سيتمّ اختصار المراسم لهذا العام بسبب جائحة كوفيد-19، لتقليل مخاطر انتشار الفيروس وسيُختصر وقت المراسم من 90 إلى 20 دقيقة.